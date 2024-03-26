Проект "iVRy VR" движется к раскрытию полного потенциала PlayStation VR2, открывая доступ к гарнитуре виртуальной реальности Sony на ПК

Проект "iVRy VR" движется к раскрытию полного потенциала PlayStation VR2, открывая доступ к гарнитуре виртуальной реальности Sony на ПК. Ранее PlayStation VR2 была заблокирована в экосистеме PlayStation 5, но множество геймеров просили сделать ее совместимой с платформами ПК. Поддержка сообществом под названием iVRy VR двигалась к этой цели медленно, но недавно Сони сообщила, что изучает новые возможности. Ожидается, что эта поддержка будет доступна в 2024 году.

Некоторые инсайдеры утверждают, что PlayStation VR2 второго поколения не оправдала ожидания по продажам, и руководство компании попросило приостановить ее производство. Однако, выход на рынок ПК может поднять популярность гарнитуры виртуальной реальности, но столкнется с большой конкуренцией в уже "нишевом" сегменте.

Проект iVRy VR с интересом следит за прогрессом Sony. На их социальных сетях появилось сообщение о том, что последнее обновление прошивки позволяет получить доступ к ПК без необходимости использования обходных путей для драйверов и оборудования под Windows. Однако, еще неясно, будет ли это обновление работать с графическими картами от NVIDIA или только с определенными видеокартами от Sony.



В целом, разрешение использовать PlayStation VR2 на ПК может быть весьма привлекательным для геймеров, так как они получат доступ к богатому разнообразию игр. Тем не менее, Sony будет сталкиваться с конкуренцией на рынке ПК, где уже представлены другие гарнитуры виртуальной реальности. Будущее PlayStation VR2 на ПК остается неопределенным, но это обновление прошивки является шагом вперед.