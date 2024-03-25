Согласно сообщениям, корейская компания, занимающаяся ценными бумагами, утверждает, что в следующей модели iPhone, iPhone 16, будет увеличен объем оперативной памяти для поддержки запуска искусственного интеллекта.

Согласно сообщениям, корейская компания, занимающаяся ценными бумагами, утверждает, что в следующей модели iPhone, iPhone 16, будет увеличен объем оперативной памяти для поддержки запуска искусственного интеллекта. В настоящее время самый большой объем оперативной памяти iPhone составляет 8 ГБ, и это только для более дорогих моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Однако, с учетом развития искусственного интеллекта и внедрения больших языковых моделей (LLM) в смартфонах, Apple, скорее всего, придется внести изменения в свои устройства. Корейская фирма утверждает, что одним из таких изменений будет увеличение объема оперативной памяти в iPhone 16. Однако, после этой информации также появилась информация, что Apple изучает возможность использования флэш-памяти NAND для запуска искусственного интеллекта на устройстве.

Согласно последним прогнозам, Apple может увеличить базовый объем памяти в модели iPhone 16 до 256 ГБ. Некоторые аналитики предполагают, что Apple может увеличить объем не только оперативной памяти, но и внутренней памяти в новой модели iPhone. Однако, детали относительно этого обновления не уточняются. Неизвестно, будет ли это обновление распространяться на все модели iPhone 16 или только на версии iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.



Увеличение объема оперативной памяти всегда полезно для запуска искусственного интеллекта на устройстве, и, согласно некоторым оценкам, это будет важным изменением для последующих моделей iPhone. Однако, пока нет точной информации о том, какие изменения будут внесены и как они повлияют на общую производительность устройства. В любом случае, увеличение объема оперативной памяти в iPhone 16 позволит более эффективно использовать искусственный интеллект на устройстве и обеспечит лучшую производительность.