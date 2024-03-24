В скором времени трейдеры смогут заключать фьючерсные контракты на Dogecoin (DOGE), Litecoin и Bitcoin Cash

В скором времени трейдеры смогут заключать фьючерсные контракты на Dogecoin (DOGE), Litecoin и Bitcoin Cash, регулируемые Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Компания Coinbase Derivatives LLC подала необходимые документы для получения разрешения на регистрацию фьючерсных контрактов на эти криптовалюты. Если CFTC не выскажет возражений, торговля фьючерсными контрактами на Dogecoin начнется с 1 апреля.

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Фьючерсы на Dogecoin и другие мемные монеты поднимают уровень легитимности всей криптовалютной сферы. Обычно мемные монеты полагаются на шумиху и обещание будущих прибылей, но эти фьючерсы позволят иметь более формализованное торговое средство, регулируемое CFTC.

Фьючерсы на Dogecoin будут охватывать 5000 DOGE, а расчеты будут производиться ежемесячно. Важно отметить, что Dogecoin не имеет ограничений на поставку, и в настоящее время в обращении находится около 140 миллиардов токенов. Новые добавляются почти каждую минуту благодаря вознаграждению за добычу.

В контексте институционального принятия, если фьючерсы на Dogecoin станут реальностью, ожидается, что влияние Илона Маска на эту криптовалюту ослабнет, а тема будет сосредоточена на ее предстоящем торговом инструменте.

В то время как SEC, регулирующий орган для ценных бумаг в США, выражает сомнения относительно спотовых Ethereum ETF и переклассификации Ethereum как ценной бумаги, фьючерсы на Dogecoin пока не вызывают такие же опасения.