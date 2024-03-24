Sony планирует добавить новые функции в свою консоль PlayStation 5 (PS5) через предстоящее обновление, как можно увидеть в видео, опубликованном на YouTube-канале 'Mystic'

Sony планирует добавить новые функции в свою консоль PlayStation 5 (PS5) через предстоящее обновление, как можно увидеть в видео, опубликованном на YouTube-канале 'Mystic'. Видео показывает новые возможности, которые появятся на PS5 после обновления прошивки. Среди этих новых функций есть выбор динамического фона, виджеты для друзей, информация о заряде батареи контроллера, а также улучшенное хранилище и другие изменения. Эти функции, вполне вероятно, являются частью бета-версии обновления, доступной для ограниченного числа пользователей.

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Официальной информации о следующей бета-версии системного программного обеспечения для PS5 пока нет. Последнее обновление системы - версия 9.00 - было выпущено на прошлой неделе для всех пользователей PS5 и принесло улучшения звука контроллера DualSense. Бета-версия этого обновления была доступна в прошлом месяце.

На прошлой платформе, PlayStation 4, пользователи могли использовать пользовательские фоны и загружаемые темы. Пока что неизвестно, появятся ли темы на PS5, но, судя по всему, фоны уже находятся в разработке.

PS5 уже доступна по всему миру, после ее релиза в ноябре 2020 года. Согласно слухам, Sony скоро объявит о выпуске улучшенной модели PS5 Pro, которая, предположительно, будет иметь собственную технологию повышения качества изображения для улучшения графики в существующих играх PS5.

Хотя официальная информация о новом обновлении PS5 пока не объявлена, это видео позволяет пользователям заглянуть в будущее консоли и возможности, которые будут доступны после обновления прошивки. Мы будем следить за обновлениями и держать вас в курсе о новых функциях и разработках для PlayStation 5.