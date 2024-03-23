Материнская плата Minisforum BD790i MoTD с процессором AMD Ryzen 9 7945HX стала доступна по цене $519

Материнская плата Minisforum BD790i MoTD с процессором AMD Ryzen 9 7945HX стала доступна по цене $519. Эта материнская плата является частью серии MoTD (Mobile on Desktop), которая включает мощные варианты процессоров от AMD и Intel. BD790i MoTD оснащена 16-ядерным процессором AMD Ryzen 9 7945HX, что делает ее самым высокопроизводительным предложением производителя.

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Процессор AMD Ryzen 9 7945HX имеет 16 ядер и 32 потока с базовой частотой 2,5 ГГц и максимальной частотой 5,4 ГГц. Он основан на архитектуре Zen и обладает 64 МБ кэша L3 и 16 МБ кэша L2. Этот процессор имеет номинальное TDP 55 Вт, которое может быть изменено до 75 Вт, а также поддержку разгона.

Материнская плата Minisforum BD790i MoTD имеет 6+2-фазный дизайн и поддерживает 8-контактный разъем и стандартный 24-контактный разъем ATX. Она также оборудована двумя слотами M.2 (Gen 5x4) и двумя слотами DDR5 SO-DIMM, которые могут поддерживать до 64 ГБ памяти при скорости до 5200 МТ/с. Есть также один слот PCIe 5.0 x16 для подключения графических процессоров.

Материнская плата имеет два массивных радиатора для охлаждения. Один радиатор с активным кулером предназначен для слотов M.2, а другой - для процессора и VRM. Больший радиатор оснащен тепловыми трубками и ребрами для более эффективного охлаждения. Также на материнской плате есть различные порты и разъемы, такие как HDMI 2.1, DP 1.4, порт LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2 Type-C и другие.

Материнская плата Minisforum BD790i MoTD доступна со скидкой по цене $519.00 США.