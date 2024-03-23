Игра сочетает моменты открытого исследования огромных пространств с линейными сюжетными сегментами, дающими игрокам возможность испытать комедийные и мрачные моменты

Вышел патч 1.020 для игры Final Fantasy VII Rebirth. Он предлагает игрокам графические улучшения и исправления ошибок. Однако этот патч не решает некоторые из самых серьезных визуальных проблем игры.

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В рамках патча 1.020 были исправлены опечатки и ошибки, связанные с некоторыми боевыми способностями персонажа Red XIII, такими как Lunatic High и Watcher's Spirit. Также была исправлена проблема с прогрессией игры. Патч также улучшает частоту кадров и общую стабильность игры, а также добавляет новые визуальные эффекты и опции настройки дисплея в режиме Performance Mode, такие как Sharp и Soft.

Однако, даже с этими улучшениями, две новые настройки Performance Mode оказались недостаточными для решения некоторых визуальных проблем. В коротком видеоролике сравнительного анализа, показано, что игра все еще выглядит размытой на разрешении 1440p.

Final Fantasy VII Rebirth уже доступна для игры на PlayStation 5 по всему миру. Данная игра представляет собой амбициозный проект, созданный Тецуей Номура, Кадзусигэ Нодзима и другими сотрудниками Square Enix. Она превращает первый диск оригинальной игры Final Fantasy VII в 100-часовую эпопею. Игра сочетает моменты открытого исследования огромных пространств с линейными сюжетными сегментами, дающими игрокам возможность испытать комедийные и мрачные моменты. Игроки также смогут вновь погрузиться в историю оригинальной игры и почувствовать связь с персонажами, выбранными планетой.

Несмотря на исправление ошибок, Final Fantasy VII Rebirth Patch 1.020 не решает основных визуальных проблем игры. Однако игра позволяет игрокам насладиться эпической историей и разнообразным игровым опытом, который будет чем-то новым и в тоже время знакомым для поклонников оригинальной игры.