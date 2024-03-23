Skyrim продолжает удивлять игроков и в 2024 году благодаря новым графическим модам от моддера под ником "doodlez"

Skyrim продолжает удивлять игроков и в 2024 году благодаря новым графическим модам от моддера под ником "doodlez". Эти моды значительно улучшают графическую составляющую игры и делают ее более реалистичной. Один из самых впечатляющих модов, созданных doodlez, - это мод, который придает игре реалистичные дождевые и погодные эффекты.

В рамках этого мода была добавлена физически смоделированная система дождя, которая отслеживает осадки, сток и испарение в зависимости от погоды. После длительного дождя на поверхности образуются лужи, которые остаются на некоторое время после прекращения дождя. Берега озер, рек и морей также выглядят мокрыми.

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Этот мод использует новую технологию динамических отражений кубических карт, которая улучшает отражения по всей игре и добавляет френель как эффективную спекулярную систему глобального освещения. Еще один мод, созданный doodlez, улучшает внешний вид кожи персонажей, добавляя подповерхностное рассеивание.

Этот мод совместим с любыми модификациями кожи и тела, и его можно настроить в игре. Doodlez также выпустил два мода, которые улучшают водные объекты в игре, добавляя эффект параллакса и каустику. Спокойная вода будет отличаться от воды на порогах. Важно отметить, что все эти моды требуют установки мода Community Shaders. Skyrim продолжает радовать игроков новыми модами, которые делают игру еще красивее и реалистичнее.



