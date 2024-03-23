Глава NVIDIA, Дженсен Хуанг, выразил мнение, что уже через 10 лет искусственный интеллект (ИИ) сможет генерировать каждый пиксель в игре в режиме реального времени

Глава NVIDIA, Дженсен Хуанг, выразил мнение, что уже через 10 лет искусственный интеллект (ИИ) сможет генерировать каждый пиксель в игре в режиме реального времени. Он заявил об этом после выступления на конференции GTC 2024, где была представлена новая архитектура GPU Blackwell. Хуанг объяснил, что технологический прогресс обычно занимает около десяти лет, чтобы стать практичным и эффективным. Он предполагает, что через 5-10 лет мы увидим значительное развитие ИИ в играх.

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Хотя мнение Хуанга достаточно оптимистично, его коллега Брайан Катанзаро, вице-президент NVIDIA, выразил более консервативное мнение относительно будущего ИИ в играх. Катанзаро считает, что до тех пор, пока ИИ не станет полностью нейронной системой рендеринга, процесс создания игр с использованием ИИ будет затруднительным. Он отметил, что разработка версии DLSS 2.0 заняла год, а версия 3.0 - два с половиной года, поэтому на разработку DLSS 10 может потребоваться более десяти лет.





Несмотря на разногласия во мнениях, NVIDIA явно стремится к долгосрочному развитию искусственного интеллекта в играх. На конференции GTC 2024 Хуанг впервые продемонстрировал проект Covert Protocol - использование ИИ NPC, созданного с помощью NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE) и технологии Inworld AI. Та же комбинация была использована в демонстрации технологии разработки NPC от Ubisoft на GDC 2024.





Таким образом, Генеральный директор NVIDIA считает, что развитие ИИ в играх будет продолжаться и в ближайшие годы сфера будет изменяться в режиме реального времени. Вместе с тем, до полноценной нейронной системы рендеринга, способной создавать игры, сопоставимые с Cyberpunk 2077, еще несколько лет технологического развития и исследований. Однако NVIDIA продолжает инвестировать в развитие искусственного интеллекта и уже представила новые проекты, использующие ИИ NPC.