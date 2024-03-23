Blizzard задерживает выход четвертого сезона Diablo IV, чтобы учесть отзывы игроков после первого публичного тестирования

Blizzard задерживает выход четвертого сезона Diablo IV, чтобы учесть отзывы игроков после первого публичного тестирования. Вместо обещанного апреля выход сезона состоится в мае. Blizzard сосредоточится на качестве лута, поэтому предметов будет выпадать меньше, но больше - высококачественных. Статы предметов улучшатся за счет сокращения количества аффиксов. Будет также больше возможностей для персонализации, благодаря новой системе "закалки" и "Мастерству". Уникальные предметы будут выпадать раньше в игре.

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В эндшпиле появится подземелье "Яма", с сотней уровней сложности, открыть ее можно будет после прохождения первого кошмарного подземелья 45 уровня. Здесь можно будет найти материалы для системы Masterworking. Также добавят босса Андариэля в лестницу боссов. Хеллтиды будут доступны на первом и втором уровнях мира.

PTR для Diablo IV начнется 2 апреля на PC через Battle.net и продлится неделю. В игру можно будет сыграть на PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5. Четвертый сезон начнется 14 мая. Blizzard обещает предоставить более подробную информацию о сезоне в ближайшее время. Фанаты ждут полного сообщения о том, чего можно ожидать от Diablo IV 4 сезона.