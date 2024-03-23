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Blizzard задерживает выход четвертого сезона Diablo IV, чтобы учесть отзывы игроков после первого публичного тестирования. Вместо обещанного апреля выход сезона состоится в мае. Blizzard сосредоточится на качестве лута, поэтому предметов будет выпадать меньше, но больше - высококачественных. Статы предметов улучшатся за счет сокращения количества аффиксов. Будет также больше возможностей для персонализации, благодаря новой системе "закалки" и "Мастерству". Уникальные предметы будут выпадать раньше в игре.
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В эндшпиле появится подземелье "Яма", с сотней уровней сложности, открыть ее можно будет после прохождения первого кошмарного подземелья 45 уровня. Здесь можно будет найти материалы для системы Masterworking. Также добавят босса Андариэля в лестницу боссов. Хеллтиды будут доступны на первом и втором уровнях мира.
PTR для Diablo IV начнется 2 апреля на PC через Battle.net и продлится неделю. В игру можно будет сыграть на PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5. Четвертый сезон начнется 14 мая. Blizzard обещает предоставить более подробную информацию о сезоне в ближайшее время. Фанаты ждут полного сообщения о том, чего можно ожидать от Diablo IV 4 сезона.