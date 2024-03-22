Компания Qualcomm случайно показала эталонное устройство Snapdragon 8 Gen 4 на своем официальном YouTube-канале

Компания Qualcomm случайно показала эталонное устройство Snapdragon 8 Gen 4 на своем официальном YouTube-канале. Вначале видео представляло разработку Snapdragon X Elite, но в фоновом окне были видны команды, связанные с установкой программного обеспечения на устройство Snapdragon 8 Gen 4. Несмотря на то, что видео было быстро удалено, у пользователей остались скриншоты, подтверждающие существование и разработку нового чипсета.

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Эталонное устройство Snapdragon 8 Gen 4 имеет темно-синий корпус с различными наклейками на задней панели. Одна из командных строк содержит имя "Pakala", которое является кодовым названием нового чипсета. Скорее всего, в Snapdragon 8 Gen 4 будет использоваться пользовательские ядра Oryon. По словам руководителей компании, это нововведение будет представлено в октябре текущего года.

Один из интересных фактов о Snapdragon 8 Gen 4 заключается в том, что он будет первым массовым процессором Qualcomm, произведенным по 3-нм техпроцессу N3E компании TSMC. Это позволит значительно улучшить эффективность работы по сравнению с предыдущей версией чипсета, Snapdragon 8 Gen 3.

Не смотря на случайную утечку информации, компания Qualcomm продолжает держать в секрете все остальные подробности и характеристики Snapdragon 8 Gen 4. Более подробная информация о новом чипсете ожидается в ближайшее время.