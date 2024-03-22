В консольном тесте городского образца время работы GPU сократилось на 25%

Компания Epic анонсировала Unreal Engine 5.4 со значительными улучшениями производительности. В консольном тесте городского образца время работы GPU сократилось на 25%. Одной из новых функций является адаптивная тесселяция для Nanite, которая снижает требования к памяти на больших уровнях, сохраняя при этом высокую детализацию. Эта функция также поддерживает анимацию Sparse Volume Textures с потоковой передачей в режиме реального времени для оптимального использования памяти.

Другой новой функцией Unreal Engine 5.4 является Heterogeneous Volumes, позволяющая рендерить объемные объекты с кинематографическим качеством и самозатенением. Объекты также отбрасывают тени на твердые поверхности и смешиваются с другими полупрозрачными эффектами, такими как туман и частицы.

Анимация также получила значительное обновление благодаря функции Motion Matching. Эта функция, которая используется в игре Fortnite с момента запуска 5-й версии, позволяет просто и эффективно анимировать персонажей. Epic также планирует выпустить новый инструментарий для создания анимации, чтобы облегчить процесс для разработчиков.



Unreal Engine 5.4 также будет предлагать расширенные инструменты для разработки виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR). Это включает поддержку различных устройств VR и AR и возможность создания текстур и материалов специально для этих платформ.