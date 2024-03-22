Capcom признает проблемы с производительностью Dragon's Dogma 2 на ПК и обещает их устранить

Компания Capcom заявила, что проблемы с производительностью Dragon's Dogma 2 на ПК связаны с нагрузкой на процессор и обещает улучшения. Игра получила высокую оценку и хорошо работает на большинстве железа, но рецензент Wccftech, несмотря на использование мощного оборудования, столкнулся с проблемами.



Согласно Capcom, причина проблем связана не с визуальными эффектами, которые нагружают графический ускоритель, а с сложными игровыми системами и большим количеством динамических NPC, что создает высокую нагрузку на процессор. Каждому персонажу в игре выделяется значительное количество ресурсов, чтобы рассчитывать их физическое присутствие в различных ситуациях. В некоторых случаях, когда одновременно появляется много персонажей, это может привести к значительному увеличению нагрузки на процессор и снижению частоты кадров.

Capcom признает, что в настоящее время настройки, направленные на снижение нагрузки на графический ускоритель, могут иметь ограниченный эффект в таких ситуациях. Они обещают улучшить производительность игры, однако дело будет не простым. Компания работает над оптимизацией и решением проблем, связанных с загрузкой процессора, чтобы обеспечить более стабильные показатели кадров. Вместе с тем, они призывают игроков быть терпеливыми и предлагают следить за обновлениями и патчами, которые могут улучшить производительность игры.



