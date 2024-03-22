Remedy объяснила снижение доходов и прибыли "увеличением инвестиций" в текущие проекты

Remedy сообщила, что игра Alan Wake 2 стала самой продаваемой игрой в истории студии, даже в условиях жесткой конкуренции. Однако, в последнем квартале 2023 года выручка и прибыль снизились по сравнению с предыдущим годом из-за увеличения инвестиций в другие проекты и расходов на обесценивание, связанных с перезапуском Project Vanguard, который теперь известен как Kestrel. Тем не менее, Remedy заявила, что Alan Wake 2 уже окупила большую часть инвестиций, сделанных издателем Epic Games, и ожидает, что игра станет значимым источником дохода и прибыли в этом году.

Генеральный директор Remedy, Теро Виртала, также поделился планами на будущее, отметив, что студия теперь владеет правами на франшизы Alan Wake и Control. По его словам, Remedy стремится развить эти франшизы до уровня с высокой узнаваемостью бренда, стабильно растущей пользовательской базы, более регулярным выпуском сиквелов и способностью генерировать высокий уровень доходов и прибыли.



В отчете также было упомянуто, что на данный момент продолжается проверка концепции для Control 2. Команда активно занималась созданием игрового мира и боевых механик в четвертом квартале. Кодовое название для игры пока не объявлено.