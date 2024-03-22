AMD сталкивается с огромным спросом на свои передовые ускорители MI300X AI, что может привести к золотой лихорадке для компании на рынке искусственного интеллекта

AMD сталкивается с огромным спросом на свои передовые ускорители MI300X AI, что может привести к золотой лихорадке для компании на рынке искусственного интеллекта. Крупные технологические компании, такие как Microsoft, выразили намерение использовать эти ускорители искусственного интеллекта, чтобы переплюнуть монополию NVIDIA. AMD ожидает, что ускорители обеспечат им 7% рынка искусственного интеллекта, что является значительным достижением для компании.

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Такая внезапная склонность к ускорителю Instinct от AMD вызвана тем, что цепочка поставок NVIDIA была истощена, из-за чего компания отстает от графика заказов. Чтобы решить эту проблему, AMD сотрудничает с другими фирмами и использует новые технологии. Одним из факторов, влияющих на спрос на ускорители, является их стоимость, которая, как ожидается, останется высокой из-за стоимости графических процессоров Blackwell.

AMD обещает более надежные поставки и лучшее соотношение цены и производительности, что делает их ускорители MI300X очень популярными среди профессионалов в области искусственного интеллекта. По сравнению с ускорителем NVIDIA H100, MI300X имеет более высокий объем памяти, пропускную способность памяти и производительность. Несмотря на то, что компании, такие как Microsoft и Meta, уже тестируют возможности ускорителей AMD, они пока не поставляются в больших количествах.

Однако ожидается, что в ближайшее время AMD начнет поставки большого количества ускорителей MI300X, и если они смогут обеспечить заявленную производительность, это может переломить ситуацию в пользу AMD. Таким образом, ожидаются захватывающие времена для участников гонки в области искусственного интеллекта, и AMD может стать серьезным игроком на этом растущем рынке.