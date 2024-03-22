Мод SXM-to-PCIe H100 был разработан китайскими моддерами и продается по цене около $16

Недавно появилась новая плата-адаптер SXM-to-PCIe, которая позволяет использовать графические процессоры NVIDIA H100 AI в стандартных слотах PCIe на материнских платах. Это позволяет пользователям превратить топовые графические процессоры в 1-2-слотовые видеокарты, что особенно полезно для тех, кто хочет использовать эти процессоры в рабочих станциях или настольных серверах. Мод SXM-to-PCIe H100 был разработан китайскими моддерами и продается по цене около $16.

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Графические процессоры H100 AI от NVIDIA пользуются большим спросом на рынке искусственного интеллекта. За последний финансовый год было продано более 1,5 миллионов этих устройств. Однако эти процессоры ранее использовались только с платами SXM, которые есть только на специализированных вычислительных системах стоимостью сотни тысяч долларов. Поэтому разработка платы-адаптера SXM-to-PCIe значительно расширяет возможности использования графических процессоров H100 AI.

Сама плата SXM-to-PCIe имеет большой размер и различные разъемы для питания и охлаждения. Она преобразует соединение SXM5 в PCIe Gen 4, что позволяет установить графический процессор H100 AI в стандартную материнскую плату Gen4. Однако, из-за высокого энергопотребления H100 SXM (более 500 Вт), потребуется мощное охлаждение.

Мод SXM-to-PCIe H100 может быть особенно полезен для тех, кто не нуждается в высокой производительности хардкорного искусственного интеллекта, а просто хочет использовать графический процессор H100 AI для исследований или работы на рабочей станции. Он также предоставляет более доступную альтернативу специализированным системам с платами SXM.

Хотя мод SXM-to-PCIe H100 уже доступен для продажи, его практичность и эффективность еще не были протестированы. Стоит отметить, что по сравнению с другими PCIe-конвертерами, мод является более доступным по цене. Обещанные возможности использования графического процессора H100 AI на стандартной материнской плате представляют интерес для покупателей, и необходимо еще выяснить, насколько эффективно работает этот мод.