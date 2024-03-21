Это уникальная игра в жанре farming-sim, которая отправляет игроков на новую планету, где главная цель - восстановить экологическую среду

Игра Lightyear Frontier вышла на Xbox Series X/S, ПК (Steam) и в Game Pass. Это уникальная игра в жанре farming-sim, которая отправляет игроков на новую планету, где главная цель - восстановить экологическую среду. Вместо разрушения и завоевания, игрокам предлагается помочь очистить и возделать забытую землю, создавая устойчивую среду для себя и диких животных.

Игрокам предстоит использовать свои мех-костюмы, чтобы справиться с загрязнением окружающей среды. С помощью инструментов они смывают разрушительное загрязнение и удаляют вредные сорняки. При этом они восстанавливают регионы планеты, которые оживают травой, растениями и дикими животными. Игроки могут исследовать новые места, добывать материалы и строить свою собственную ферму.

В игре есть режим сетевой игры, в котором до четырех игроков могут объединиться для совместного прохождения. Каждый игрок управляет своим собственным мех-костюмом и помогает создавать устойчивое жизненное пространство для всех участников команды. Они могут работать вместе, чтобы выращивать и собирать урожай, а также отправляться в экспедиции на поиски новых ресурсов.

Важной особенностью игры является поддержание экологического баланса. Игроки должны не только брать ресурсы с планеты, но и возвращать их, чтобы планета оставалась самодостаточной. Они должны заботиться о растениях и животных, сажать новые деревья и кормить животных.

Выход игры в раннем доступе - только начало, разработчики обещают обновления, которые раскроют тайны планеты и предложат новые способы взаимодействия с миром. Игроков ждут множество новых приключений, их путешествие только начинается.