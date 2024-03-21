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Китайская компания Xikii, специализирующаяся на изготовлении корпусов на заказ, открыла предварительные заказы на новую модель FF04 - этот стильный корпус стоимостью ￥3599 (~$500) был разработан в соответствии с эстетической тематикой видеокарт ASUS ProArt.
3DCenter.org был впечатлен работой компании в премиум-классе после того, как о ней узнали западные читатели (на Reddit). Аккаунт сайта в социальных сетях выразил некоторую признательность: "Корпус Xikii FF04 объемом 9,8 литра построен вокруг одного графического процессора - ASUS ProArt RTX 4070 Ti. Даже контур корпуса повторяет изгиб кожуха GPU".На странице продукта Xikii можно увидеть множество маркетинговых снимков и промо-ролик, демонстрирующих образец корпуса. Пользователи Reddit заметили, что первая партия корпусов FF04 уже распродана - компания ожидает, что дата отправки будет где-то в пределах от 15 до 30 апреля. VideoCardz изучил все доступные данные и пришел к выводу, что несколько "моделей RTX 40 ProArt (серии 4080, 4070 и 4060)" имеют подходящие пропорции для установки в специально разработанное Xikii шасси - они: "имеют одинаковые размеры 300x120x50 мм". В ближайшем будущем Xikii предложит в качестве опции "внешний модуль адаптера водяного охлаждения" - по их прогнозам, цена составит 180 юаней (~$25).