Китайская компания Xikii, специализирующаяся на изготовлении корпусов на заказ, открыла предварительные заказы на новую модель FF04

Китайская компания Xikii, специализирующаяся на изготовлении корпусов на заказ, открыла предварительные заказы на новую модель FF04 - этот стильный корпус стоимостью ￥3599 (~$500) был разработан в соответствии с эстетической тематикой видеокарт ASUS ProArt.

3DCenter.org был впечатлен работой компании в премиум-классе после того, как о ней узнали западные читатели (на Reddit). Аккаунт сайта в социальных сетях выразил некоторую признательность: "Корпус Xikii FF04 объемом 9,8 литра построен вокруг одного графического процессора - ASUS ProArt RTX 4070 Ti. Даже контур корпуса повторяет изгиб кожуха GPU". На странице продукта Xikii можно увидеть множество маркетинговых снимков и промо-ролик, демонстрирующих образец корпуса. Пользователи Reddit заметили, что первая партия корпусов FF04 уже распродана - компания ожидает, что дата отправки будет где-то в пределах от 15 до 30 апреля. VideoCardz изучил все доступные данные и пришел к выводу, что несколько "моделей RTX 40 ProArt (серии 4080, 4070 и 4060)" имеют подходящие пропорции для установки в специально разработанное Xikii шасси - они: "имеют одинаковые размеры 300x120x50 мм". В ближайшем будущем Xikii предложит в качестве опции "внешний модуль адаптера водяного охлаждения" - по их прогнозам, цена составит 180 юаней (~$25).

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