Компания SK hynix представила на конференции GPU Technology Conference (GTC) 2024 свой новый потребительский продукт - твердотельный накопитель (SSD) PCB01

Компания SK hynix представила на конференции GPU Technology Conference (GTC) 2024 свой новый потребительский продукт - твердотельный накопитель (SSD) PCB01. Этот SSD обладает высоким уровнем производительности и оптимизирован для использования в ПК с искусственным интеллектом. PCB01 является твердотельным накопителем PCIe 5.0 и может загружать LLM за меньше чем одну секунду. SK hynix планирует выпустить две версии этого SSD к концу года, которые будут предназначены как для крупных технологических компаний, так и для обычных потребителей.

Основные характеристики PCB01 включают самую высокую в отрасли скорость последовательного чтения - 14 Гб/с и скорость последовательной записи - 12 Гб/с. Этот SSD удваивает скоростные характеристики своего предыдущего поколения и обеспечивает быструю передачу данных между хранилищем LLM и оперативной памятью для работы искусственного интеллекта. Кроме того, PCB01 улучшает энергоэффективность на 30% по сравнению с предыдущим поколением и использует технологию кэширования одноуровневых ячеек (SLC), чтобы ускорить работу служб искусственного интеллекта и операций с ПК.

Сеоеонг Чонг, технический руководитель отдела маркетинга HBM в SK hynix, отметил, что PCB01 будет использоваться не только в ПК с искусственным интеллектом, но и получит значительное внимание на рынках игровых и дорогих ПК. Он также подчеркнул, что SK hynix стремится стать главным поставщиком памяти для искусственного интеллекта в мире.

На GTC 2024 SK hynix также представила свои флагманские технологии и решения нового поколения, включая 36 ГБ 12-слойную память HBM3E, CXL и GDDR7. Компания также провела презентационные сессии, где обсуждались перспективы рынка HBM и важность памяти для искусственного интеллекта.



В целом, SSD PCB01 от SK hynix представляет собой высокопроизводительное решение для ПК с искусственным интеллектом. Он обладает улучшенными техническими характеристиками по сравнению с предыдущим поколением и обеспечивает быструю загрузку LLM для работы искусственного интеллекта. SK hynix также представила ряд других технологий и решений на GTC 2024, подтверждая свою позицию в качестве ведущего поставщика памяти для искусственного интеллекта.