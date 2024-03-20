Dell расширяет портфель решений для генеративного ИИ и выбирает графические процессоры NVIDIA Blackwell

Компания Dell Technologies продолжает сотрудничество с NVIDIA, чтобы предложить решения по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) для предприятий. Расширение портфеля решений Dell Generative AI Solutions включает ИИ-систему Dell AI Factory с использованием графических процессоров NVIDIA Blackwell. С помощью этой системы, предприятия могут ускорить интеграцию данных, инструментов ИИ и локальной инфраструктуры, чтобы оптимизировать результаты от вложений в генеративный ИИ.

Dell AI Factory с NVIDIA - первое комплексное корпоративное решение на базе ИИ, которое объединяет продукты Dell в области вычислений, хранения данных, клиентских устройств, ПО и сервисов с передовой инфраструктурой ИИ и программным пакетом NVIDIA. Это решение предоставляет клиентам интуитивно понятный путь для интеграции данных с собственными сценариями использования и упрощает создание индивидуальных моделей в генеративном ИИ.

Dell Technologies также представляет стоечную архитектуру высокой плотности с использованием графического процессора NVIDIA Grace Blackwell, которая поддерживает повышение плотности производительности в рамках корпоративных рабочих нагрузок ИИ. Серверы Dell PowerEdge XE9680 будут поддерживать новую модель графического процессора NVIDIA B200 Tensor Core, обеспечивая высокую производительность.

Dell Generative AI Solutions с NVIDIA предлагает различные решения для ускорения внедрения ИИ, включая Retrieval-Augmented Generation (RAG) и Model Training. Они позволяют организациям повысить качество моделей GenAI, используя свои собственные данные и базы знаний. Кроме того, Dell представляет Dell Data Lakehouse позволяет организациям унифицировать и оптимизировать ценность своего хранилища данных в локальных, гибридных и мультиоблачных источниках данных.



С учетом услуг Dell Professional Services for GenAI и расширения консультационных услуг по безопасности данных GenAI, организации смогут получить поддержку и экспертизу NVIDIA по ИИ и инфраструктуре для успешной интеграции, управления и защиты решений GenAI.