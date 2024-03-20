Ubisoft в сотрудничестве с Nvidia и Inworld разрабатывает генеративный искусственный интеллект под названием NEO NPC

Команда Ubisoft в сотрудничестве с Nvidia и Inworld разрабатывает генеративный искусственный интеллект под названием NEO NPC, который позволит игрокам взаимодействовать с NPC в играх с помощью спонтанных действий и реакций. Главная цель проекта - сохранить аутентичность ситуации и характера NPC. Сотрудники Ubisoft подчеркивают, что цель genAI - принести пользу игрокам, поэтому человеческое творчество важно для их проектов.

Создание NPC в проекте NEO NPC осуществляется совместным трудом сценаристов и генеративного ИИ. Сценарист формирует характер, предысторию и стиль разговора персонажа, а модель самообучается и импровизирует диалог. Создание персонажей является итеративным процессом и позволяет структурировать поведение игрока в зависимости от сценария и целей персонажа. Команда обеспечила наличие фильтров для обнаружения токсичного поведения игрока.

Команда подчеркивает важность аутентичности в проекте и работает над тем, чтобы модель вела себя так же, как оригинальный персонаж, созданный сценаристом. При общении с моделью задаются вопросы вроде "Это то, что было бы сказано персонажем?" и в случае негативного ответа вносятся корректировки, чтобы модель соответствовала ожиданиям.

Важно отметить, что персонажи NPC ограничены своей ролью в игровой истории и не обладают свободой воли. Команда Ubisoft стремится создать глубокий процесс взаимодействия с NPC, чтобы игроки получили максимальное удовольствие и были вовлечены в игровой процесс. Использование генеративного ИИ в разработке персонажей NPC открывает новые возможности для игроков и поднимает планку в области развития искусственного интеллекта в игровой индустрии.