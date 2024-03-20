Разработчики игры "Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons" анонсировали выпуск дополнения "Sacred Reunion", которое добавит новых персонажей и игровые режимы

Разработчики игры "Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons" анонсировали выпуск дополнения "Sacred Reunion", которое привносит новых персонажей и игровые режимы. Вместе с главными героями игры, братьями Билли и Джимми Ли, также вступит в бой их двоюродный брат Сонни Ли. Сонни Ли - ленивый и эксцентричный боец, который владеет древним искусством Сосэцукэн. Он использовал свои навыки, чтобы создать собственный стиль боя с необычными приемами.

Особенностью Сонни Ли является его быстрая и эксцентричная игра. Он обладает специальными движениями, такими как Feigning Dragon, которое представляет собой быстрое воздушное движение с ударами в разных направлениях, а также Dragon's Regret и Sleeping Dragon, которые могут быть использованы в комбо и для атаки против врагов в воздухе. Сонни отличается от своих братьев не только в стиле боя, но и в своей индивидуальности и уникальности, что делает его интересным персонажем в игре.

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В дополнение также входят другие новые персонажи, включая тайного убийцу Ранзу и загадочного бойца из "Тайного общества ниндзя".

Дополнение "Sacred Reunion" также добавит новые игровые режимы, такие как выживание, Versus и сетевой кооператив. Разработчики стремились придать каждому персонажу свой собственный стиль боя и персональность, что сделало игру еще более увлекательной. Дополнение будет выпущено 4 апреля как бесплатное обновление для игры "Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons".