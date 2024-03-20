Компания Boeing начала двухнедельный процесс заправки своего космического корабля Starliner, в рамках подготовки к предстоящему полету на Международную космическую станцию (МКС)

Компания Boeing начала двухнедельный процесс заправки своего космического корабля Starliner, в рамках подготовки к предстоящему полету на Международную космическую станцию (МКС). Starliner был создан для совместной работы с космическим кораблем Crew Dragon компании SpaceX и предназначен для пилотируемых полетов на МКС. Этот полет является первым после долгой задержки программы Starliner и является важным шагом для компании Boeing.

Процесс заправки космического корабля Starliner займет более двух недель и требует тщательной проверки и подготовки корабля. Запуск Starliner запланирован на май этого года на ракете Atlas V компании United Launch Alliance (ULA). Starliner уже дважды стартовала, последний запуск должен был состояться в 2021 году, но был отменен из-за неисправностей. Однако в ходе последнего запуска корабль успешно состыковался с МКС.



В ходе миссии CFT НАСА и Boeing проверят способность Starliner долететь до МКС, сориентироваться на станции и пристыковаться к ней. Это очень важные шаги, так как полет на МКС требует тщательного планирования и проверки множества аспектов работы космического корабля. Starliner, подобно Crew Dragon, будет использовать парашюты для снижения скорости перед посадкой.

Starliner является частью программы НАСА "Коммерческий экипаж" (CCP), которая позволяет НАСА пользоваться коммерческими космическими кораблями для полетов с экипажем. Однако в будущем, с появлением программы Artemis, НАСА вернется к использованию собственных ракет. В программе Artemis НАСА будет использовать ракету SLS компании Boeing для пилотируемых полетов, что будет являться первым пилотируемым полетом НАСА с момента прекращения программы Space Shuttle.



Заправка космического корабля Starliner топливом является важным этапом в подготовке к запуску. Она требует тщательной проверки корабля и его систем, чтобы убедиться, что он находится в наилучшем состоянии перед выходом на орбиту. Процесс заправки займет более двух недель и будет выполняться командой инженеров и техников. Испытания CFT ожидаются в мае, а пресс-конференция по этому поводу состоится в конце этой недели.