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ddr22
Новый набор для разработчиков Xbox был сертифицирован в Южной Корее
Новый девкит Xbox был сертифицирован в Южной Корее, и номер модели показывает, что это не комплект для разработки Xbox Series X/S

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Новая консоль Xbox dev kit была сертифицирована сегодня в Южной Корее, и номер модели показывает, что это не комплект для разработки Xbox Series X/S.

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Как сообщает KoreaXboxnews в X, новый набор для разработчиков был сегодня сертифицирован Национальным агентством радиоисследований Южной Кореи, что, по сути, позволяет использовать устройство в стране. Номер модели, 2089, отличается от номеров девайсов для Xbox Series X/S, которые были сертифицированы за пять месяцев до выхода обеих консолей, так что это девайс для другого, еще не представленного устройства Xbox.

Поскольку Microsoft якобы не выпустит обновление среднего поколения, трудно даже предположить, что это за новый сертифицированный набор для разработчиков. По слухам, цифровая модель Xbox Series X находится в разработке, но для нее не нужен новый набор разработчика, так как ее аппаратное обеспечение будет идентично текущей модели, а консоль следующего поколения слишком далека от релиза, чтобы уже иметь сертифицированный набор разработчика.

Поскольку девайсы для Xbox Series X|S были сертифицированы менее чем за полгода до выхода самих консолей, велика вероятность того, что мы скоро узнаем об устройстве этого неизвестного девайса.

#xbox
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Новая игра по вселенной Halo находится в разработке
Новый комплект разработчика Xbox получил сертификацию в Южной Корее
Новый комплект для разработки Xbox был сертифицирован южнокорейским регулятором
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