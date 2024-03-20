Кэш-память DRAM для графических процессоров повышает производительность до 12,5 раз при значительном снижении энергопотребления по сравнению с HBM

Недавнее исследование показало, что использование кэша DRAM может значительно увеличить производительность графических процессоров при одновременном снижении энергопотребления. Исследователи предлагают заменить традиционную конфигурацию HBM на выделенные DRAM кэш в новых SCM для графических процессоров. Индустрия GPU продолжает развиваться, увеличивая объем памяти и пропускную способность. Однако, чтобы обеспечить устойчивый рост, необходим инновационный подход. В свете этого, исследователи разработали новый способ использования памяти GPU, чтобы преодолеть ограничения по емкости и пропускной способности, а также сделать передачу и управление данными более эффективными.

Для этого предлагается использовать кэш DRAM, подобный тому, что используется в SSD, вместе с SCM. СCM является более жизнеспособной и экономически выгодной альтернативой HBM. Гибридный подход сочетает SCM и DRAM с целью обеспечить более высокую производительность и избежать переполнения памяти.

Исследование включает несколько моделей потоков данных, в том числе использование кэша DRAM с метаданными, чтобы ускорить процесс выборки тегов данных. Также предлагается использование конфигурируемого кэша тегов для увеличения эффективного объема DRAM.

Итоговые результаты исследования говорят о том, что использование кэша DRAM может повысить производительность графических процессоров до 12,5 раз и снизить энергопотребление до 89,3% по сравнению с HBM. Эти результаты являются обнадеживающими и могут способствовать развитию новых инновационных решений в индустрии GPU.

В целом, исследование предлагает эффективное решение для увеличения производительности графических процессоров с использованием кэша DRAM и SCM. Это может привести к значительному улучшению производительности и снижению энергопотребления в этой области. Теперь необходимо провести серию квалификационных тестов, чтобы определить практическую применимость этого решения.