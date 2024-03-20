Согласно последним слухам, компания готовится к запуску новой линейки iPad Pro M3, которые станут первыми планшетами линейки с технологией OLED

Согласно последней информации, Apple готовится к запуску новой линейки iPad Pro M3, которые станут первыми планшетами, перешедшими с технологии mini-LED на OLED. Возможно, мы скоро увидим 11- и 12,9-дюймовые версии, поскольку, по последней информации, презентация состоится 26 марта.

Нет достаточных доказательств того, что запуск моделей Apple M3 iPad Pro состоится 26 марта, но китайское технологическое издание ITHome сообщило эту дату, а информация попала в распоряжение MacRumors. Однако эта дата основана не на какой-то полученной изданием наводке, а скорее на предположении, основанном на том, когда ожидается появление нескольких объявлений на Amazon о продаже защитных чехлов для iPad Pro от сторонних производителей. В общем, мы можем сделать вывод, что дата запуска - это скорее догадка, чем наводка на конкретную информацию.

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Как и M3 MacBook Air от Apple, M3 iPad Pro, скорее всего, не будет представлен на специальном мероприятии, а обойдется консервативным запуском в виде пресс-релиза. Это связано с тем, что единственное, о чем стоит говорить в новых 11- и 12,9-дюймовых моделях iPad Pro, - это новый чип M3, который мы уже видели в действии в семействе MacBook Pro, выпущенном Apple в октябре прошлого года, а затем в линейке MacBook Air в начале этого месяца.

Однако OLED-панели будут представлять более широкий интерес, тем более что эта технология впервые появится на этих планшетах. Ожидаются и другие изменения, например, более тонкий корпус благодаря использованию OLED, а также беспроводная зарядка MagSafe, обновлённый дизайн камеры и многое другое. Возможно, Apple также представит совершенно новый аксессуар Magic Keyboard с увеличенным трекпадом и алюминиевым корпусом, который по внешнему виду и ощущениям будет напоминать клавиатуру MacBook и улучшит повседневное использование и продуктивность новых владельцев iPad Pro.



