Следующая модель смартфона Samsung Galaxy S25 обещает значительные изменения в дизайне, начиная с увеличения размера дисплея базовой модели.

Следующая модель смартфона Galaxy S от Samsung, Galaxy S25, обещает значительные изменения в дизайне, начиная с увеличения размера дисплея базовой модели. По слухам, размер дисплея Galaxy S25 будет составлять 6,36 дюйма, в сравнении с 6,2-дюймовой панелью Galaxy S24. Изменения в дизайне не были подробно описаны, однако больший размер экрана предоставит дополнительные преимущества новой модели перед предшественником.



Больший дисплей Galaxy S25 позволит Samsung использовать более продвинутые компоненты в своих устройствах. Это может включать аккумуляторы с увеличенной ёмкостью и расширенные испарительные камеры для более эффективного охлаждения устройств. Компания стремится сохранить успех своей серии Galaxy S24, поэтому она понимает необходимость внесения кардинальных изменений в дизайн и улучшения компонентов. Этот шаг может быть важным, поскольку использование передовых чипсетов, камер и других компонентов совместно с улучшенными функциями искусственного интеллекта может быть недостаточным, если дизайн останется без изменений на протяжении нескольких лет.



Хотя эта информация представлена лишь как слух, есть вероятность, что Galaxy S25 будет иметь более привлекательный дизайн и улучшенные компоненты. Однако, пока эта информация не подтверждена официально, рекомендуется к ней относиться с некоторой осторожностью. Пока ждем большего количества подробностей о Galaxy S25, также приятно ожидать анонса других новинок от Samsung, таких как Galaxy Ring, AR-гарнитура и высококлассные складные смартфоны компании. Будем надеяться, что Samsung продолжит радовать своих потребителей инновационными и привлекательными устройствами.