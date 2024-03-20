Эти серверы обеспечивают циркуляцию воздуха для оптимальной производительности CPU и GPU, а также имеют множество разъемов PCIe и блоков питания.

ASRock Rack Inc. представила свои новые GPU-серверы на конференции NVIDIA GTC. В числе этих серверов - серия 6U8X-EGS2, которая предлагает мощные системы для обучения искусственного интеллекта с поддержкой 8-чиповых процессоров NVIDIA HGX H100 и HGX H200,имеет дополнительно 12 отсеков для накопителей PCIe Gen 5 NVMe и несколько слотов PCIe 5.0 x16, а также блок питания 4+4 для полного резервирования.



ASRock Rack также представляет barebone-сервер 4UMGX, который поддерживает до 8 GPU NVIDIA H100 NVL или H200 и графические процессоры NVIDIA BlueField-3 и NVIDIA ConnectX-7. Этот сервер обладает модульным дизайном, позволяющим создавать индивидуальные решения для различных сценариев использования.



ASRock Rack готовит к выпуску решение NVIDIA GB200 NVL72 для грядущего суперчипа NVIDIA GB200 Grace Blackwell, которое обеспечивает высокую производительность в приложениях автоматизации проектирования электроники, компьютерного проектирования лекарств и квантовых вычислений. Компания также показывает MECAI-GH200 для суперчипа NVIDIA GH200 Grace Hopper, идеальное решение для преобразования сетей радиодоступа и других пограничных приложений искусственного интеллекта.



ASRock Rack активно участвует в конференции GTC NVIDIA, чтобы продемонстрировать свои последние разработки и поддержать развитие технологий искусственного интеллекта в индустрии. Компания стремится предоставить удобное и экологичное серверное оборудование для облачных вычислений, основываясь на своей концепции дизайна "Креативность, продуманность, экономичность". ASRock Rack также обещает предложить расширенные варианты серверов, как только GPU на базе NVIDIA Blackwell станут доступны на рынке.