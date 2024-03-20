Компания ASUS представила свои решения на базе модульной архитектуры NVIDIA MGX, которые позволяют ускорить супервычисления в области ИИ.

Компания ASUS представила свои решения на базе модульной архитектуры NVIDIA MGX, которые позволяют ускорить супервычисления в области искусственного интеллекта (ИИ). Передовые GPU-серверы ASUS ESC NM1-E1 и ESC NM2-E1 с использованием технологий от NVIDIA, таких как GPU B200 Tensor Core и суперчип GB200 Grace Blackwell, предлагают оптимизированные серверные решения для ИИ и способствуют его внедрению в различных отраслях. Компания также предлагает широкий выбор серверов, начиная от базового уровня и заканчивая high-end GPU-серверами, а также стоечные решения с жидкостным охлаждением.

ASUS показывает передовую технологию охлаждения серверов - систему охлаждения direct-to-chip (D2C), которая обладает значительными преимуществами перед конкурентами и помогает снизить энергопотребление в центрах обработки данных. Компания предлагает комплексные решения для охлаждения корпоративного уровня, которые помогают минимизировать выбросы углекислого газа и потребление энергии.



ASUS предлагает программные решения для искусственного интеллекта, которые оптимизируют распределение ресурсов GPU и обеспечивают максимальную производительность системы. Компания предлагает оптимизированный дизайн серверов и интеграцию стоек, что позволяет ускорить разработку ИИ на основе предварительного обучения и тонкой настройки. Синергия программного и аппаратного обеспечения ASUS обеспечивает гибкость в выборе возможностей ИИ, что помогает предприятиям повысить рентабельность инвестиций.



Компания ASUS сотрудничает с промышленными партнерами и экспертами по программному обеспечению, чтобы предложить готовые серверы для комплексных решений, включая инсталляцию и тестирование. Это помогает удовлетворить растущие потребности корпоративных IoT-приложений в центрах обработки данных, приложениях ИИ и высокопроизводительных вычислениях.



Одним из основных достижений ASUS является представление решений на базе модульной архитектуры NVIDIA MGX, которые ускоряют супервычисления в области искусственного интеллекта. Для поддержки растущего спроса на генеративные ИИ-среды ASUS предлагает широкий спектр серверов, в том числе высокопроизводительные GPU-серверы. Компания использует передовые технологии от NVIDIA, чтобы создать оптимизированные серверные решения и ускорить внедрение ИИ в различных отраслях.