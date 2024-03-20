Компания SK hynix Inc. объявила о начале серийного производства HBM3E, новейшего продукта памяти AI со сверхвысокой производительностью, который будет поставляться заказчику с конца марта

Компания обнародовала информацию о своих успехах в разработке HBM3E всего семь месяцев назад. SK hynix стала первым поставщиком HBM3E, продукта с самыми высокопроизводительными чипами DRAM, и тем самым расширила свой предыдущий успех с HBM3. Компания рассчитывает, что успешное серийное производство HBM3E, а также ее опыт первого в отрасли поставщика HBM3 помогут закрепить ее лидерство в области памяти для ИИ.

Чтобы создать успешную систему искусственного интеллекта, быстро обрабатывающую огромное количество данных, полупроводниковый корпус должен быть составлен таким образом, чтобы многочисленные процессоры и память искусственного интеллекта были многосвязными. Крупные мировые технологические компании все чаще требуют от полупроводников для ИИ более высокой производительности, и SK hynix рассчитывает, что ее HBM3E станет для них оптимальным выбором, отвечающим этим растущим ожиданиям.

Новейший продукт является лучшим в отрасли по всем параметрам, необходимым для памяти AI, включая скорость и тепловой контроль. Она обрабатывает до 1,18 ТБ данных в секунду, что эквивалентно обработке более 230 фильмов в формате Full-HD (по 5 ГБ каждый) за секунду.

Поскольку память ИИ работает на чрезвычайно высокой скорости, контроль нагрева - еще одна ключевая характеристика, необходимая для памяти ИИ. HBM3E от SK hynix также отличается улучшенными на 10 % показателями теплоотвода по сравнению с предыдущим поколением, благодаря применению передового процесса MR-MUF.

Сунгсу Рю (Sungsoo Ryu), глава подразделения HBM в SK hynix, заявил, что массовое производство HBM3E дополнило линейку лучших в отрасли продуктов памяти AI. Благодаря успешному развитию бизнеса HBM и прочным партнерским отношениям с клиентами, которые компания выстраивала на протяжении многих лет, SK hynix укрепит свои позиции в качестве полного поставщика памяти AI".



