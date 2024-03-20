Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
NVIDIA анонсировала новую серию сетевых коммутаторов X800 для инфраструктуры вычислений ИИ
Эти коммутаторы обладают пропускной способностью 800 Гб/с и расширяют возможности сети для вычислительных и ИИ-нагрузок.

реклама

NVIDIA анонсировала новую серию сетевых коммутаторов X800, предназначенных для масштабных вычислений ИИ. Эти коммутаторы обладают пропускной способностью 800 Гб/с и расширяют возможности сети для ИИ-нагрузок. Они оснащены программным обеспечением, которое ускоряет работу приложений ИИ, облачных вычислений, обработки данных и высокопроизводительных вычислений (HPC) в любом типе дата-центров, включая те, которые используют архитектуру NVIDIA Blackwell.

Первыми пользователями этих коммутаторов стали Microsoft Azure и Oracle Cloud Infrastructure. Microsoft Azure использует сетевые решения NVIDIA для создания инфраструктуры, которая расширяет возможности облачного ИИ. Компания Coreweave также входит в число ранних пользователей.

Коммутаторы NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand и NVIDIA Spectrum-X800 Ethernet представляют новый стандарт в обеспечении высокой производительности для инфраструктуры, ориентированной на ИИ. Они обеспечивают лучшую в отрасли пропускную способность и оптимизированную сетевую производительность для облачных вычислений и корпоративной инфраструктуры. Платформа Quantum-X800 включает коммутатор NVIDIA Quantum Q3400 и сетевую карту NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC, а платформа Spectrum-X800 включает коммутатор Spectrum SN5600 и сетевую карту NVIDIA BlueField-3 SuperNIC.

NVIDIA также предоставляет полный набор библиотек сетевого ускорения и программного обеспечения для управления, чтобы оптимизировать производительность для моделей ИИ с триллионами параметров. Они включают библиотеку коллективных коммуникаций NVIDIA (NCCL), которая расширяет возможности параллельных вычислений GPU.

Коммутаторы Quantum-X800 и Spectrum-X800 будут доступны у ведущих поставщиков инфраструктуры и систем по всему миру в следующем году. Они будут поддерживать разработку, развертывание и внедрение решений ИИ, повышая общую операционную эффективность центров обработки данных и удовлетворение клиентов. В результате это позволит создавать более гибкие, надежные и отзывчивые сети, отвечающие потребностям современных приложений и сервисов.

#nvidia
+
Написать комментарий (0)
NVIDIA RTXGI SDK 2.0 должен повысить производительность и качество освещения с трассировкой лучей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

РЭБ "Красуха" заглушила все блоки связи дрона Reaper в Польше и заставила последний экстренно сесть
13
В России создадут специальную платформу для хранения изъятой криптовалюты
1
Появилось видео, подтверждающее, что ВСУ получили БТР М1117, обещанные США еще в 2022 году
1
JWST обнаружил "спящую" черную дыру размером в половину родительской галактики
6
AOC представила игровой монитор AGON PRO AG456UCZD
1
Анонсировано строительство новой автомагистрали Джубга — Сочи за 1,5 трлн рублей
3
The Atlantic: Россия может использовать спутниковые снимки США для нанесения ударов по Украине
+
PlayStation 5 Pro оснащена новым движком трассировки лучей на базе RDNA 4, ускоряющим RT в 2-3 раза
1
Компания Aerolane хочет строить грузовые самолеты без двигателей и кабин
4
CNN: Пассажир бросил несколько монет в двигатель Airbus A350
+
Бойцы ВС РФ научились уводить ракеты Javelin от танка с помощью ведра со смолой
3
Опубликовано видео испытания нового американского дрона-камикадзе ALTIUS-700M
+
The Telegraph: Boeing из гордости США за несколько лет превратился в разочарование нации
1
Польский генерал Анджейчак: потери ВСУ нужно считать не в сотнях тысяч, а в миллионах
3
Джесен Хуанг надел на презентацию нового графического чипа на архитектуре Blackwell куртку за $9000
3
Google добавляет в Pixel Launcher возможность менять поисковую систему по умолчанию
+
Российские подразделения сумели продвинуться еще на 800 метров на Запорожском направлении
2
Nvidia представила самый мощный ИИ-чип Blackwell B200
1
Названы смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые скоро получат ОС Android 15
+
Программист втиснул большую модель искусственного интеллекта GPT-2 в таблицу Excel
+

Популярные статьи

11 переоцененных, но все еще популярных видеокарт, которые не стоит покупать весной 2024 года
52
Tengyun: Китай создает гигантский рельсотрон для запуска гиперзвуковых орбитальных ракетопланов
+
Requital, Enclave - вспоминаем старые, но хорошие игры
3
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
105
Сравниваю цены в популярных магазинах компьютерной техники в 2024 году
18
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
145
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
23
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
53
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
40
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
52

Сейчас обсуждают

Windmark
17:01
Моей x570 5 лет почти и работает как часики. Чмоня , АМД как и интел не выпускает материнские платы ., это так для развития тебе
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
Жасулан Турлыбеков
16:58
4к маоник + 4070ti asus strix все игры идут на 70-90 ФПС на максималках стабильно
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
От LoL до KeK один шаг
16:54
Пошел нах вместе со своим шишей.
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
Apsheronsky tchai
16:53
Думаешь педофил?
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
Артём Николаев
16:53
гитхаб это не про огромные вложения, а про мировое признание (причём не из под палки, а в честной конкуренции) и полировку в течение полутора десятков лет. Иначе это как про победить бедность, поднять...
Идею создания российского аналога GitHub отложили на неопределённый срок
Apsheronsky tchai
16:53
Зачем нормальному человеку 2 (две, Карл!) платы на b450? Это тебе знак свыше, чтобы амудейское говно не покупал. А асрок норм, работает материнка на z690 и всё норм.
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
Mallory
16:48
Возможно человек впервые увидел линукс, допускаю что уйдет неделя от "впервые увидел линукс" до "подключайся по ftp://.....", но это именно что неделя на изучение нового инструмента, а не "в линуксе в...
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
Вадим Кудрявцев
16:42
пшел нахер,ослоеб
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
Eaeц
16:41
Оружие ладно - это железо, как-нибудь наклепают, а хохлов кто производить будет, будут строить фабрики по производству хохлов? Помнится у Гитлера такие фабрики были.
The Washington Post: Киеву будет проблематично производить оружие в необходимом количестве
Вадим Кудрявцев
16:41
мастурбек,иди займись своим любимым делом,сношай ослов ,ты достал всех шешан клешнепалый.чмырь обоссаный
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем