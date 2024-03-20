Эти коммутаторы обладают пропускной способностью 800 Гб/с и расширяют возможности сети для вычислительных и ИИ-нагрузок.

NVIDIA анонсировала новую серию сетевых коммутаторов X800, предназначенных для масштабных вычислений ИИ. Эти коммутаторы обладают пропускной способностью 800 Гб/с и расширяют возможности сети для ИИ-нагрузок. Они оснащены программным обеспечением, которое ускоряет работу приложений ИИ, облачных вычислений, обработки данных и высокопроизводительных вычислений (HPC) в любом типе дата-центров, включая те, которые используют архитектуру NVIDIA Blackwell.



Первыми пользователями этих коммутаторов стали Microsoft Azure и Oracle Cloud Infrastructure. Microsoft Azure использует сетевые решения NVIDIA для создания инфраструктуры, которая расширяет возможности облачного ИИ. Компания Coreweave также входит в число ранних пользователей.



Коммутаторы NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand и NVIDIA Spectrum-X800 Ethernet представляют новый стандарт в обеспечении высокой производительности для инфраструктуры, ориентированной на ИИ. Они обеспечивают лучшую в отрасли пропускную способность и оптимизированную сетевую производительность для облачных вычислений и корпоративной инфраструктуры. Платформа Quantum-X800 включает коммутатор NVIDIA Quantum Q3400 и сетевую карту NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC, а платформа Spectrum-X800 включает коммутатор Spectrum SN5600 и сетевую карту NVIDIA BlueField-3 SuperNIC.



NVIDIA также предоставляет полный набор библиотек сетевого ускорения и программного обеспечения для управления, чтобы оптимизировать производительность для моделей ИИ с триллионами параметров. Они включают библиотеку коллективных коммуникаций NVIDIA (NCCL), которая расширяет возможности параллельных вычислений GPU.



Коммутаторы Quantum-X800 и Spectrum-X800 будут доступны у ведущих поставщиков инфраструктуры и систем по всему миру в следующем году. Они будут поддерживать разработку, развертывание и внедрение решений ИИ, повышая общую операционную эффективность центров обработки данных и удовлетворение клиентов. В результате это позволит создавать более гибкие, надежные и отзывчивые сети, отвечающие потребностям современных приложений и сервисов.