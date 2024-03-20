Компании GIGABYTE Technology и Giga Computing представят свои комплексные и мощные платформы искусственного интеллекта на выставке NVIDIA GTC

Компании GIGABYTE Technology и Giga Computing представят свои комплексные и мощные платформы искусственного интеллекта на выставке NVIDIA GTC. Обе компании сосредоточены на разработке корпоративных решений и станут демонстрировать свои инновационные продукты на стенде GIGABYTE №1224. На данном мероприятии GIGABYTE будет иметь возможность общаться с партнерами и клиентами, а также исследовать будущие возможности в области вычислений.

Самым важным продуктом, представленным на стенде GIGABYTE, будет компактный масштабируемый кластер GPU на базе 8-GPU NVIDIA HGX H100 и двух процессоров Intel Xeon Scalable 5-го поколения. Эта платформа обладает мощностью, оптимизированным программным обеспечением и широким спектром научных приложений. Она позволяет масштабировать кластер GPU в зависимости от потребностей и обеспечивает предсказуемую производительность и быстрое развертывание.

GIGABYTE также представит сервер на базе NVIDIA OVX, который поддерживает графические процессоры NVIDIA, DPU и сетевые карты в оптимальном сочетании. Эта платформа создана для работы с платформой NVIDIA Omniverse и позволяет создавать и использовать приложения в масштабах центров обработки данных.

Сервер XH23-VG0 от GIGABYTE будет оснащен суперчипом GH200, который обладает передовыми возможностями взаимосвязанных CPU и GPU. Этот сервер поддерживает дополнительные слоты ввода/вывода для DPU BlueField-3 и сетевых карт ConnectX-7. Благодаря инновационному межсоединению NVIDIA NVLink Chip-2-Chip, система получает значительную пропускную способность и обеспечивает быструю память.

Компания GIGABYTE также предложит клиентам передовые решения жидкостного охлаждения для обеспечения оптимальной производительности в плотных вычислительных серверах. Она предлагает решения DLC для процессоров NVIDIA Grace и суперчипов GH200 с индивидуальным дизайном, обеспечивающим быстрый отвод тепла.

Кроме того, GIGABYTE будет поддерживать новый флагманский графический процессор NVIDIA Blackwell, который обеспечит готовность корпоративных серверов к последним разработкам NVIDIA. Этот графический процессор будет использоваться для генеративного ИИ и ускоренных вычислений, что даст значительные преимущества в рабочих нагрузках, связанных с LLM-выводами.

Компания GIGABYTE стремится предложить исключительные возможности вычислений в области искусственного интеллекта, поддерживая различные архитектуры CPU и GPU. Благодаря своей модульной архитектуре NVIDIA MGX, она сможет ускорить выпуск различных конфигураций серверов для удовлетворения уникальных потребностей клиентов.