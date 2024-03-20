Это сотрудничество предложит пользователям новые возможности играть в их любимые игры на различных устройствах.

Компания GOG объявила о сотрудничестве с облачным игровым сервисом Amazon Luna, чтобы предложить пользователям новые возможности играть в их любимые игры на различных устройствах.

Amazon Luna - это облачный игровой сервис, разработанный и управляемый Amazon, который позволяет стримить игры с облачных серверов на устройства с подключением к Интернету. Сервис доступен в нескольких странах, включая США, Канаду, Великобританию, Германию, Францию, Италию и Испанию. Luna работает на мощных серверах Amazon Web Services (AWS) и позволяет играть без необходимости скачивания и установки игры, а также без необходимости иметь дорогостоящий игровой ПК. Для пользователей GOG это означает, что они смогут играть в игры, купленные на платформе GOG, на устройствах, которыми уже владеют, включая ПК, смартфоны, планшеты, устройства Fire TV и "умные" телевизоры. Кроме того, Luna поддерживает периферийные устройства, такие как контроллеры Xbox One и PlayStation 4, а также предлагает свой собственный контроллер Luna Controller для удобства использования.

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Пользователи смогут играть в свои любимые игры, такие как серия Witcher и Cyberpunk 2077, на различных устройствах, даже находясь вне дома.

Один из ключевых аспектов этого сотрудничества заключается в том, что пользователи смогут играть в игры, которые они уже приобрели на GOG, без необходимости покупать их второй раз на Luna. Более того, они смогут приобретать игры, доступные на GOG, через клиент Luna и добавлять их в свою библиотеку GOG.

Это означает, что игры на GOG будут доступны как через облачный игровой сервис Luna, так и через офлайн-установщики или GOG GALAXY. Все DRM-бесплатные преимущества владения играми на GOG сохраняются, включая облачные сохранения и достижения. Таким образом, пользователи будут иметь больше способов играть в свои любимые игры.

GOG также обещает рассказать больше о сотрудничестве в будущем и предоставить доступ к играм GOG на Luna. Это новый способ игры, который позволит пользователям наслаждаться играми в высоком качестве на различных устройствах.