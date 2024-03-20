Cortex-R82 является самым производительным процессором реального времени от Arm и первым в своем роде с 64-битной архитектурой Armv8-R AArch64.

ScaleFlux, компания, специализирующаяся на развертывании вычислительных систем хранения данных, объявила о намерении интегрировать процессоры Arm Cortex-R82 в свои корпоративные SSD-контроллеры нового поколения. Cortex-R82 является самым производительным процессором реального времени от Arm и первым в своем роде с 64-битной архитектурой Armv8-R AArch64. Это предлагает значительный прогресс в вычислительной мощности и эффективности для корпоративных решений хранения данных. ScaleFlux стремится использовать высокую производительность и энергоэффективность Cortex-R82 в своих SSD-контроллерах для повышения возможностей и эффективности обработки данных.

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Интеграция Cortex-R82 в SSD-контроллеры ScaleFlux предоставит несколько ключевых преимуществ. Во-первых, использование 64-битной архитектуры Armv8-R AArch64 и его расширенных возможностей обработки данных в режиме реального времени позволит контроллерам SSD ScaleFlux быстро анализировать данные. Это особенно важно для повышения надежности SSD и обработки ошибок при миллионах случайных операций ввода-вывода в секунду. Во-вторых, процессор Cortex-R82 обеспечивает оптимальный баланс производительности и энергоэффективности, что соответствует миссии ScaleFlux создавать энергоэффективные решения для хранения данных. Такие SSD-контроллеры нового поколения позволят быстрее получать доступ и обрабатывать данные, а также снизят общее энергопотребление в центрах обработки данных. Таким образом, они внесут свой вклад в экологичность вычислительной среды.

Кроме того, процессор Cortex-R82 поддерживает новейшие стандарты PCIe Gen 5 и Gen 6. Это позволит SSD-контроллерам ScaleFlux обеспечить невиданную скорость передачи данных, удовлетворяя растущий спрос на решения для хранения данных с высокой пропускной способностью в корпоративных средах. ScaleFlux выражает радость по поводу применения Cortex-R82 в своих контроллерах и с нетерпением ждет возможности привнести преимущества Cortex-R82 в центры обработки данных по всему миру.

Arm также поддерживает интеграцию Cortex-R82 в SSD-контроллеры ScaleFlux. Они отмечают, что новые контроллеры обеспечивают более высокую производительность, улучшенную безопасность, сокращение задержек и энергоэффективность.

ScaleFlux планирует представить свои SSD-контроллеры на базе Cortex-R82 в ближайшем будущем, устанавливая новые стандарты на рынке корпоративных систем хранения данных.