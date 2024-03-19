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Компания AQIRYS анонсировала выпуск нового микрофона под названием GALILEO

Этот микрофон разработан специально для стримеров, подкастеров и геймеров с целью улучшить качество звука
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Компания AQIRYS анонсировала выпуск нового микрофона под названием GALILEO. Этот микрофон разработан специально для стримеров, подкастеров и геймеров с целью улучшить качество звука. GALILEO предлагает своим пользователям универсальность и возможность достичь почти студийного качества звука в различных условиях записи. Он оснащен продуманной конструкцией и двумя полярными диаграммами направленности - кардиоидной и всенаправленной, что делает его идеальным инструментом для различных аудиоуслуг, от подкастов до потокового вещания. GALILEO обеспечивает качество звука вещательного уровня, передавая голос стримера с четкостью и насыщенностью.
Микрофон GALILEO также обладает эргономичным и продуманным дизайном. Он оснащен настольной стойкой и шарнирной штангой с интегрированным кабелем USB Type-C, обеспечивая высокий комфорт и аккуратность рабочего пространства. Высококачественные металлические элементы используются в конструкции, обеспечивая долговечность и стабильность микрофона. Дополнительно в комплект входит система противоударного крепления, чтобы предотвратить вибрации и шумы, которые могут повлиять на качество звука.
GALILEO разработан с учетом потребностей творцов контента. Он оснащен функцией шумоподавления, сенсорными элементами управления и настраиваемой RGB-подсветкой, обогащая творческий процесс. Регулятор громкости и возможность переключения между полярными диаграммами направленности обеспечивают гибкость и удобство в использовании микрофона.
GALILEO также отличается простотой использования через подключение по USB-порту, что делает его доступным как для профессионалов, так и для любителей. К каждому микрофону GALILEO прилагается бонус - Ring Light диаметром 260 мм с держателем для телефона, пультом дистанционного управления и настольным штативом.
И наконец, GALILEO имеет высокоточные аудио характеристики, включая частоту дискретизации 192 кГц / 24 бит, динамический диапазон в 117 дБ и максимальный SPL 115 дБ. Он также обеспечивает подключение по USB-C, длинный кабель длиной 2 м и универсальную адаптацию к столу и стреле. Микрофон AQIRYS GALILEO уже доступен для покупки по цене €114,99 с НДС / $105,26 без учета налогов.

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