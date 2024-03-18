Stolen Realm — это игра, частично вдохновленная работой Larian Studios над фантастической Divinity: Original Sin

Игра "Stolen Realm" была вдохновлена работой Larian Studios над серией игр "Divinity: Original Sin", и команда разработчиков не могла не отметить влияние этих игр на свою работу. Они заявили, что с приходом Baldur's Gate 3 многие фанаты Xbox ищут новую игру, которая насытит их желание поиграть в подобный жанр, и они надеются, что "Stolen Realm" станет именно такой игрой.

Однако, команда разработчиков подчеркнула уникальные особенности своей игры. Они реализовали систему синхронных ходов, что означает, что игроки и враги могут совершать свои ходы одновременно. Это позволяет сократить время боевых столкновений и перейти к следующему шагу приключения, не теряя времени на ожидание. Игра также предлагает гибкую систему мультиплеера, которая позволяет легко присоединиться и покинуть игру во время игры со своими друзьями.

Основное внимание в игре уделено выбору, и команда разработчиков постаралась реализовать гибкие возможности для игроков. Система классов позволяет брать способности из разных деревьев классов, а игрокам предстоит открыть более 300 навыков и более 700 уникальных предметов, которые можно настроить с помощью модификаторов. Разработчики подчеркивают, что важностью выбора создает интересные ситуации и повышает реиграбельность игры.

Команда разработчиков также предлагает различные режимы игры, включая кампанию с шестью уровнями сложности, хардкорный режим с permadeath и roguelike-режим, где каждый забег уникален. Игра автоматически балансируется в зависимости от количества игроков и адаптирует сложность игры, чтобы удовлетворить всех играющих.