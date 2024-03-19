В PlayStation 5 Pro появится новая технология Spectral Super Resolution, производительность трассировки лучей увеличится в 4 раза по сравнению с PS5

Согласно новой сенсационной утечке от Moore's Law is Dead, Sony завершает работу над технологией суперразрешения PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution. Компания планирует представить технологию на новой консоли PlayStation 5 Pro в ноябре этого года. Технология вряд ли появится на текущей консоли PlayStation 5 из-за особенностей графической архитектуры.

PSSR, судя по всему, ближе по функциям к NVIDIA DLSS, чем к AMD FSR. Технология использует более 300 TOPS мощности искусственного интеллекта графического процессора RDNA 3, которым оснащена PS5 Pro, для работы алгоритма реконструкции на основе искусственного интеллекта. Графический процессор на базе RDNA 2 в нынешней PS5 лишен ускорителей ИИ. Главной движущей силой разработки PSSR является не только технология повышения разрешения на основе ИИ, но и влияние технологии повышения разрешения на время смены кадров и задержки всей системы.

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Благодаря PSSR PS5 Pro может быть не только игровой консолью класса 4K, но и готовой к работе с 8K. Sony, в конце концов, телевизионная компания, и ей захочется создать сценарии использования своих новейших 8K-телевизоров.

Многое говорят и о графическом процессоре, на котором будет работать PlayStation 5 Pro. Из нескольких старых утечек мы знаем, что он основан на новейшей графической архитектуре AMD RDNA 3, но теперь мы узнаем, что GPU будет представлять собой смесь нескольких текущих и будущих графических архитектур из IP-букета AMD.

В нем могут быть более продвинутые медиа- и дисплейные движки, чем в нынешних GPU Radeon RX 7000, но даже шейдерные движки могут включать некоторые элементы из будущей архитектуры, например RDNA 4. В отчете говорится о суммарной производительности ИИ в 300 TOPS, производительности FP16 в 67 TFLOPs и производительности FP32 в 33,5 TFLOPs. Для сравнения, GPU, используемый в Xbox Series X, рассчитан на 12 TFLOPs FP32.