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Компания ENERMAX выпустила новую серию блоков питания REVOLUTION D.F. 12 формата ATX 3.1. Основное преимущество данных блоков питания заключается в их компактных размерах - длина блока питания составляет всего 122 мм. Это позволяет увеличить пространство для воздушных потоков в корпусе ПК, при этом обеспечивая надежную мощность в соответствии со спецификациями ATX 3.1. REVOLUTION D.F. 12 способен выдержать скачки мощности до 235% и оснащен кабелем 12V-2x6 мощностью 600 Вт, что обеспечивает бескомпромиссную производительность для высококлассных видеокарт. Этот блок питания также легко вписывается в корпуса micro ATX и позволяет эффективно прокладывать кабели.Кроме того, блок питания REVOLUTION D.F. 12 отличается экологичностью и эффективностью. Он обеспечивает высокую эффективность преобразования энергии и снижение выбросов углекислого газа. Внедрение инновационных технологий включает использование специального 115-мм вентилятора с двумя шарикоподшипниками и запатентованной технологии ENERMAX Dust-free Rotation (D.F.R.). Вентилятор обеспечивает самоочистку блока питания и имеет кнопку переключения для продления срока службы системы путем минимизации накопления пыли внутри блока питания. Примечательно, что блок питания может работать без использования вентилятора при нагрузке до 50%, что обеспечивает тихую работу при низкой и средней нагрузке. REVOLUTION D.F. 12 - это приверженность компании ENERMAX к принципам устойчивого развития. Это проявляется не только в инновациях в области энергосбережения и экологически чистых технологий, но и в улучшении транспортировки и упаковки продукта.