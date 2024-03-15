Компания ENERMAX выпустила новую серию блоков питания REVOLUTION D.F. 12 формата ATX 3.1

Компания ENERMAX выпустила новую серию блоков питания REVOLUTION D.F. 12 формата ATX 3.1. Основное преимущество данных блоков питания заключается в их компактных размерах - длина блока питания составляет всего 122 мм. Это позволяет увеличить пространство для воздушных потоков в корпусе ПК, при этом обеспечивая надежную мощность в соответствии со спецификациями ATX 3.1. REVOLUTION D.F. 12 способен выдержать скачки мощности до 235% и оснащен кабелем 12V-2x6 мощностью 600 Вт, что обеспечивает бескомпромиссную производительность для высококлассных видеокарт. Этот блок питания также легко вписывается в корпуса micro ATX и позволяет эффективно прокладывать кабели. Кроме того, блок питания REVOLUTION D.F. 12 отличается экологичностью и эффективностью. Он обеспечивает высокую эффективность преобразования энергии и снижение выбросов углекислого газа. Внедрение инновационных технологий включает использование специального 115-мм вентилятора с двумя шарикоподшипниками и запатентованной технологии ENERMAX Dust-free Rotation (D.F.R.). Вентилятор обеспечивает самоочистку блока питания и имеет кнопку переключения для продления срока службы системы путем минимизации накопления пыли внутри блока питания. Примечательно, что блок питания может работать без использования вентилятора при нагрузке до 50%, что обеспечивает тихую работу при низкой и средней нагрузке. REVOLUTION D.F. 12 - это приверженность компании ENERMAX к принципам устойчивого развития. Это проявляется не только в инновациях в области энергосбережения и экологически чистых технологий, но и в улучшении транспортировки и упаковки продукта.