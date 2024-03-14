Компания Cerebras Systems представила третье поколение своего чипа Wafer-Scale Engine (WSE), который предназначен для работы с искусственным интеллектом (ИИ)

Компания Cerebras Systems представила третье поколение своего чипа Wafer-Scale Engine (WSE), который предназначен для работы с искусственным интеллектом (ИИ). Этот новый чип, названный WSE-3, является самым большим чипом ИИ и имеет несколько улучшенные технические характеристики, включая 900,000 ядер, оптимизированных для обучения до 24 триллионов параметров.

WSE-3, имеющий площадь кристалла 46,225 мм2, превосходит по размерам самый большой чип от NVIDIA, площадью всего 826 мм2. Оба чипа разработаны на 5-нм технологическом процессе TSMC. Чип Cerebras WSE-3 также имеет впечатляющую производительность, достигая пиковой производительности ИИ в 125 петафлопс и обладая 4 ГБ SRAM на кристалле.



Одним из ключевых преимуществ WSE-3 является его способность выполнять обучение моделей ИИ с количеством параметров до 24 триллионов. Компания также предоставляет возможность масштабирования системы до 2048 кластеров CS-3. Также стоит отметить, что WSE-3 предлагает внешнюю память в трех вариантах: 1,5 ТБ, 12 ТБ и 1,2 ПБ. Эти возможности делают чип Cerebras WSE-3 одним из самых мощных ИИ решений на рынке.



Cerebras продолжает быть лидером в области разработки чипов для искусственного интеллекта. Их новое решение WSE-3 предлагает значительно больше вычислительной мощности и возможностей, чем ранее выпущенные модели. С возможностью обучения моделей ИИ с таким огромным количеством параметров, WSE-3 может быть востребован в широком спектре приложений, требующих сложных вычислений, например, в медицинском исследовании, финансовой аналитике, автомобильной отрасли и технологии обработки естественного языка.

Однако, несмотря на значительные технические преимущества и производительность WSE-3, его огромные размеры будут вызывать ограничения в его применении в системах, требующих компактных решений. Кроме того, стоимость WSE-3, вероятно, будет также фактором, который ограничит его применение, особенно для малых и средних предприятий. В любом случае, Cerebras WSE-3 продолжает демонстрировать инновацию и последовательное развитие своей линейки чипов для искусственного интеллекта, открывая новые возможности и перспективы для развития области ИИ.