Джефф Кили объявил, когда состоится большое шоу Summer Game Fest. В этом году мероприятие будет транслироваться по всему миру 7 июня и пройдет в Лос-Анджелесе. Если вы хотите принять участие в празднике лично, продажа билетов начнется 7 мая. Пока же вы можете подписаться на оповещения на сайте Summer Game Fest.

Помимо обычного шоукейса Summer Game Fest, который продлится 2 часа и будет включать в себя привычный набор "мировых премьер" и шумихи, после него состоится еще одна трансляция "Дня разработчиков", которая позволит более глубоко погрузиться в дюжину с лишним игр. С 8 по 10 июня также пройдет очное мероприятие, на которое можно будет попасть только по приглашению, чтобы попробовать некоторые из игр SGF в действии. Что же касается того, что может принести большое шоу Summer Game Fest, то это еще не известно. В прошлом году мы получили анонс Mortal Kombat 1, первые геймплеи Final Fantasy VII Rebirth и Alan Wake 2, а также свежие взгляды на Baldur's Gate 3 и Spider-Man 2. Сейчас вторая половина 2024 года выглядит довольно бесплодной, и, конечно, слухи о новом преемнике Switch не утихают, так что издателям потенциально будет что показать на Summer Game Fest.

Стартовое шоу Summer Game Fest будет транслироваться на YouTube, Twitch и других платформах в 14:00 по тихоокеанскому времени 7 июня. Будете ли вы смотреть трансляцию? Что вы надеетесь увидеть? В данный момент у меня на уме в основном Nintendo, хотя я был бы не против получить официальный взгляд на Росомаху и, возможно, получить лучшее представление о том, как выглядит игра-ужастик OD от Кодзимы в действии.