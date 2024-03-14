Pixel Fold 2 выйдет на рынок позднее в этом году: аналитики рассказали о размерах экранов и сроках массового производства

Согласно аналитикам, Pixel Fold 2, следующая модель складного смартфона от Google, будет выпущена на рынок позже в этом году. Утечки информации ранее раскрыли некоторые детали о потенциальных спецификациях устройства, включая изменения расположения основной камеры. Однако до сих пор не было известно, когда начнется массовое производство Pixel Fold 2. Один известный аналитик недавно сообщил о том, что панели для этого устройства начнут выпускаться массово в апреле, что, вероятно, указывает на то, что его выпуск может состояться уже в мае или июне.

Согласно основателю и генеральному директору Display Supply Chain Consultants (DSCC) Россу Янгу, информация о размерах дисплея Pixel Fold 2, которая ранее появилась в сети, является неверной. По его словам, основной дисплей устройства будет иметь размер 8,02 дюйма, а размер крышки - 6,29 дюйма по диагонали.



Учитывая недостатки первого поколения Pixel Fold в плане дизайна, сборки и качества, у Google есть задача заполнить эти пробелы. Ожидается, что Pixel Fold 2 будет улучшением предыдущей модели и претендует на свое место среди складных флагманов. Точные характеристики, функции и цена Pixel Fold 2 пока неизвестны, но его ожидают с большим интересом.