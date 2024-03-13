Компания Lenovo объявила о выпуске своего нового геймерского планшета Lenovo Legion Tab на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) и Азии

Компания Lenovo объявила о выпуске своего нового геймерского планшета Lenovo Legion Tab на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) и Азии. Этот 8,8-дюймовый планшет предназначен для современных мобильных геймеров и предлагает высокую производительность и удобство использования.

Lenovo Legion Tab оснащен мощным 4-нм процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 и 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, что обеспечивает быструю и плавную работу.

Планшет имеет 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карт microSD до 1 ТБ. Дисплей QHD+ с частотой обновления 144 Гц обеспечивает четкую и яркую картинку для игр. Кроме того, встроенная тактильная система позволяет получить дополнительный уровень погружения в игру.

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Lenovo Legion Tab также обладает функцией охлаждения Legion ColdFront: Vapor, которая предлагает три режима производительности, а также поддерживает быструю зарядку и подключение внешних дисплеев через порт USB Type-C. Планшет интегрируется в экосистему Lenovo Legion, что позволяет геймерам обмениваться контентом между различными устройствами.

Сервис Lenovo Premium Care Depot предоставляет поддержку геймерам, включая помощь в настройке устройств, решении проблем с подключением к Интернету и программным обеспечением. Цена Lenovo Legion Tab составляет 599 евро.

В целом, Lenovo Legion Tab предлагает выдающуюся игровую производительность, удобство использования и интеграцию в экосистему Lenovo Legion, делая его привлекательным выбором для мобильных геймеров.