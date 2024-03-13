Два месяца назад NVIDIA представила на рынке серию GeForce RTX 40 SUPER

Два месяца назад NVIDIA представила на рынке серию GeForce RTX 40 SUPER, состоящую из трех моделей: RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080 SUPER. Сегодня, согласно отчету ComputerBase, цены на последнее трио NVIDIA снизились, и теперь в немецких магазинах они продаются по цене ниже MSRP. RTX 4070 SUPER начиналась с MSRP в 659 евро ($599 в США), а теперь доступна по цене от 589 евро.

Ее старший брат, GeForce RTX 4070 Ti SUPER, начинал с MSRP в 889 евро ($799 в США), а теперь продается по цене от 840 евро. И наконец, NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER была заявлена по цене 1 109 евро ($999 в США), а теперь продается с небольшой скидкой по цене 1 092 евро. Как только NVIDIA представляла новое поколение графических процессоров, они становились обычным явлением, когда цены на них превышали MSRP задолго до того, как цены были скорректированы и устоялись. Однако в случае с последним обновлением SUPER это, похоже, одна из самых быстрых корректировок цен. Это может быть вызвано либо улучшением цепочки поставок, либо выравниванием спроса и предложения, в результате чего эти карты наконец-то продаются по цене ниже MSRP, установленной на старте продаж.