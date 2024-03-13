Вначале планировалось, что компания представит OLED-модели iPad Pro вместе с MacBook Air M3, однако в настоящее время Apple направляет все усилия на разработку и запуск новых планшетов

Ожидается, что запуск долгожданных OLED iPad Pro и новых моделей iPad Air состоится в конце марта или начале апреля.



Известный аналитик Марк Гурман утверждает, что Apple планирует представить OLED-модели iPad Pro и новые модели iPad Air в ближайшее время. Продажи iPad в прошлом году снизились из-за отсутствия обновлений и инноваций в дизайне. Apple уже сотрудничает с LG и Samsung для поставки OLED-панелей для будущих iPad Pro, а по данным, более крупная 13-дюймовая модель будет более популярной, чем 11-дюймовая модель.

Аналитик также отмечает, что Apple готовит специализированную версию iPadOS 17.4 для грядущих моделей iPad Pro. Он предполагает, что OLED-модели будут анонсированы до выхода нового обновления iPadOS 17.5. Ожидается, что компания выпустит 11- и 13-дюймовые версии OLED iPad Pro вместе с обновленным 10,9-дюймовым и 12,9-дюймовым iPad Air, оборудованным чипом M2. Новые модели будут иметь Face ID и фронтальную камеру в альбомной ориентации.



Apple не планирует проводить специальное весеннее мероприятие для представления OLED iPad Pro, и ожидается, что новинка будет анонсирована через пресс-релиз, аналогично M3 MacBook Air. Однако не исключено, что компания может устроить очное мероприятие в конце марта. Будем следить за развитием событий.