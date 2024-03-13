Street Fighter 6 стал главной достопримечательностью второго дня конференции Capcom Highlights

Японский разработчик использовал этот повод, чтобы показать следующего DLC-бойца, Акуму, который пополнит список игроков первого года после запуска Рашида, A.K.I. и Эда.

Демонический боец появится в игре весной, а затем игроки Street Fighter 6 смогут выбрать его во всех трех основных режимах игры (Fighting Ground, World Tour и Battle Hub). Директор игры Такаюки Накаяма появился на стриме, чтобы вкратце рассказать о новом дизайне Акумы:

Street Fighter 6 - это последняя часть долгой истории вселенной Street Fighter. По сравнению с персонажем, известным нам по предыдущей игре, Акума стал более ярким, с седыми волосами. В попытке придать персонажу запоминающуюся эстетику команда разработчиков также использовала статуи Будды и животных в качестве референсов для его мускулатуры.







Capcom также объявила о "захватывающих анонсах контента второго года" и потенциально "интересных событиях в Battle Hub", которые появятся в Street Fighter 6 позже в этом году.

Помимо последней части главной файтинг-франшизы студии, на стриме Capcom Highlights также были представлены новости об Exoprimal и Monster Hunter Stories. Первая игра получит обновление Title Update 4 17 апреля. Это обновление добавит в игру кооперативный режим Time Loop Rebellion, в котором десять игроков сразятся с финальным боссом игры, Бегемотом, в еще более мощной форме. Кроме того, теперь игроки смогут играть в режиме Custom Match, в котором они смогут выбрать любую карту и миссию. Custom Match также предлагает новую настройку под названием "Быстрая драка", позволяющую бойцам Exofighters выбирать и сразу же переходить к любимым финальным миссиям (в том числе ориентированным на PvP). Патч также добавляет шесть новых бета-вариантов экзокостюмов.

Наконец, Monster Hunter Stories и Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin выходят на новые платформы. Первая игра выйдет для Nintendo Switch, PlayStation 4 и PC через Steam 14 июня. В тот же день сиквел выйдет для PlayStation 4.