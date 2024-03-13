Nintendo и Illumination анонсировали новый фильм о Братьях Супер Марио, который выйдет в апреле 2026 года

Компания Nintendo совместно с американской анимационной студией Illumination анонсировала новый фильм Super Mario Bros., выход которого на экраны запланирован на апрель 2026 года.

Наконец-то мы снова увидим Марио и Лусио на экранах, на этот раз в новом сиквеле оригинального фильма The Super Mario Bros. Movie, который стал хитом проката и собрал в 2023 году $1,3 миллиарда. Чтобы поддержать ажиотаж, Illumination решила выпустить новый фильм франшизы, хотя в анонсе не было упомянуто слово "сиквел", поэтому на данный момент неясно, будет ли это прямое продолжение с точки зрения сюжета.

Что касается подробностей фильма, то, как сообщается, его снимет Крис Меледандри, основатель и генеральный директор Illumination, вместе с директором Nintendo и культовой личностью Сигеру Миямото. Режиссерами фильма станут Аарон Хорват и Майкл Еленич, а сценаристом - Мэттью Фогель, как и в предыдущем Super Mario Bros. Movie. Кроме того, ожидается, что софинансировать проект будет не кто иной, как Universal Studios, которая также будет отвечать за кинотеатральную дистрибуцию. Таким образом, проект действительно обещает быть интересным.

Пока нет никаких подробностей о том, чего ожидать от фильма, поскольку он все еще находится под большим секретом, но, судя по послужному списку Illumination, у него есть все шансы стать еще одним хитом. Ожидается, что фильм выйдет в прокат 3 апреля 2026 года в США и других странах мира, так что нам придется ждать более двух лет, чтобы познакомиться с новыми приключениями Марио и Лусио.

Тем временем фанаты Марио смогут развлечься с ремейком Paper Mario: The Thousand-Year Door, который выйдет на Nintendo Switch 23 мая.

