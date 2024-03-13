Обновление 6 для игры Forza Motorsport, которое было выпущено 11 марта 2024 года, принесло с собой заметные изменения в систему прогресса и модернизации автомобилей

Обновление 6 для игры Forza Motorsport, которое было выпущено 11 марта 2024 года, принесло с собой заметные изменения в систему прогресса и модернизации автомобилей. Перед этим обновлением, игрокам приходилось проводить много времени, повышая уровень каждого автомобиля, чтобы разблокировать его детали для модификации. Однако, теперь все детали доступны на уровне 1, и игрокам больше не нужно проводить утомительную работу над каждым автомобилем.

Чтобы модернизировать автомобиль, игрокам все еще нужно зарабатывать "Очки автомобиля", но теперь они могут использовать внутриигровые кредиты для приобретения этих очков. Таким образом, они могут сразу же произвести модернизацию с помощью кредитов. Игроки также могут зарабатывать очки автомобиля через повышение уровня автомобиля, как это было раньше. В общем, эти изменения позволяют игрокам свободно создавать автомобили по своему вкусу без ограничений уровнем.



Обновление 6 также включает новые автомобили для тех, кто приобрел Car Pass. В ближайшие недели игроки смогут получить четыре новых автомобиля, включая Nissan Motorsports Silvia Super Silhouette 1983 года, Toyota 86 TRD SE 2019 года, Lexus Vasser Sullivan RC F GT3 2020 года и Team Lotus 98T 1986 года.



Помимо изменений в системе модернизации и новых автомобилей, обновление 6 также внесло некоторые улучшения в игру. Игроки смогут перематывать гонки, улучшены ИИ Drivatar и точнее оценивается использование VRAM. Также появились новые события в одиночной игре и исправлены ошибки.