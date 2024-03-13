Правительство США ожидает, что биткоин достигнет отметки от 250 000 до 6 миллионов долларов примерно через десятилетие, согласно предположениям, заложенным в бюджетный документ

Вице-президент по исследованиям Riot Platform, Пьер Рошар, проанализировал эти прогнозы и указал, что правительство США ожидает стоимость биткоина в 250 000 долларов к 2034-2035 годам. Он также применил тот же подход к прогнозам акциза на майнинг цифровых активов и предположил, что к 2033 году цена биткоина может достигнуть 6 миллионов долларов.

Интересно отметить, что анализ Рошара не учитывает возможные улучшения в регулировании и налогообложении цифровых активов, которые могут повлиять на прогнозируемые доходы. Кроме того, некоторые аналитики, такие как Андре Драгош, глава отдела исследований ETC Group, считают, что биткоин в конечном итоге превзойдет золото как основной актив для обеспечения безопасности. Драгош указывает на коэффициенты соотношения запасов и потоков этих двух активов и прогнозирует, что биткоин станет вдвое более дефицитным, чем золото, после халвинга, и его цена в конечном итоге достигнет уровня около 600 000 долларов.



Стоит отметить, что текущая динамика биткоина позволяет предполагать, что в ближайшие несколько месяцев его цена может достичь отметки в 100 000 долларов. Том Ли из Fundstrat также ожидает, что биткоин завершит год по цене около 150 000 долларов. В связи с этим, некоторые эксперты считают предсказанные цены в 250 000 долларов слишком консервативными.



В целом, прогнозирование цены биткоина является сложной задачей, и результаты предсказаний могут значительно отличаться. Однако, с учетом текущих тенденций и ожиданий, многие эксперты предсказывают рост цены биткоина в ближайшие годы, а некоторые даже считают, что он может превзойти золото как основной актив для обеспечения безопасности. Важно отметить, что инвестиции в криптовалюты всегда сопряжены с определенными рисками, и каждый инвестор должен самостоятельно оценить свои возможности и принять информированное решение.