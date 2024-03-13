Новый процессор Apple A18 Pro предложит лишь незначительное увеличение производительности по сравнению с предыдущей моделью A17 Pro. Источник утверждает, что многоядерная производительность нового чипа увеличится всего на 10 процентов.

Согласно слухам, новый процессор Apple A18 Pro предложит лишь незначительное увеличение производительности по сравнению с предыдущей моделью A17 Pro. Источник утверждает, что многоядерная производительность нового чипа увеличится всего на 10 процентов.

Ожидается, что A18 Pro будет представлен в конце этого года и, вероятно, будет использоваться только в более дорогих моделях iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, тогда как в более доступных моделях будет применяться A17 Pro. Однако с точки зрения мощности многоядерного процессора, Apple может не справиться с оправданием премиум-цены, которую они устанавливают для своих "Pro" телефонов, поскольку новый процессор покажет лишь незначительный рост производительности по сравнению с предыдущей моделью.



С другой стороны, Apple может сделать упор на улучшение времени автономной работы, намеренно жертвуя мощностью многоядерного процессора A18 Pro. Согласно утечке данных из Geekbench 6, новый процессор Apple должен набрать немного больше 8000 баллов, что не является выдающимся результатом.



Сравнивая A18 Pro с другими процессорами на рынке, такими как Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400, можно заметить, почему Android-смартфоны могут иметь преимущество в этом году. В отличие от A18 Pro, Snapdragon 8 Gen 4 - мощный многоядерный процессор, который набирает свыше 10 000 баллов в Geekbench 6. Также Dimensity 9400 от MediaTek, по слухам, достигает отметки в 10 000 баллов, что делает его значительно быстрее A18 Pro. Однако, хотя A18 Pro может уступать в многоядерной производительности, но превосходить конкурентов в одноядерных тестах.



Возможно, Apple сознательно снижает многоядерную производительность A18 Pro в пользу повышения его эффективности и улучшения времени автономной работы. Было сообщено, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max оснащены более емким аккумулятором, и, возможно, в этом году у Apple задача заключается в достижении длительного времени работы. Однако необходимо отметить, что в последнее время Apple столкнулась с увольнениями талантливых специалистов, которые ищут лучшие условия работы. Тем не менее, несмотря на слухи о недостатке производительности многоядерного процессора A18 Pro, Apple все же является лидером в отрасли в производительности и эффективности чипов для смартфонов. Будем ждать обновлений, чтобы получить больше информации о новом процессоре A18 Pro от Apple