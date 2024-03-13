Final Fantasy XVI для ПК находится на "последних стадиях оптимизации", а системные требования будут довольно высокие.

О том, что Final Fantasy XVI выйдет на ПК, мы знали уже давно, но Square Enix до сих пор хранила молчание по поводу того, когда закончится эксклюзивность для PS5. В новом интервью Game Informer продюсер FFXVI Наоки Йошида (Naoki Yoshida) дал самый прямой ответ на вопрос о ПК-порте игры, указав, что он, возможно, уже не за горами.

"Если говорить о том, на каком этапе разработки мы сейчас находимся, то сейчас мы пытаемся определить последние стадии оптимизации. Когда мы сможем выпустить версию для ПК, может зависеть от системных требований и спецификаций для ПК, которые потребуются игрокам, так что мы пытаемся это выяснить. Естественно, спецификации для ПК будут довольно высокими".

Как отметил Йошида, сейчас они находятся на стадии оптимизации, так как не хотят, чтобы Final Fantasy XVI слишком сильно нагружала компьютеры игроков. Йошида также намекнул, что демо-версия для ПК будет выпущена, и ее появление "не будет слишком долгим - не год, не два года, а гораздо меньше".

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Таким образом, похоже, что Final Fantasy XVI на PC выйдет в 2024 году, но возможен и ранний релиз в 2025 году. Игра получила несколько неоднозначную оценку на PS5, поэтому будет интересно посмотреть, найдет ли она новую аудиторию на ПК.

Кай Пауэлл из Wccftech прокомментировал игру так: