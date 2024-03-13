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Согласно последнему отчету от Counterpoint Research, серия Galaxy S24 от Samsung продается успешнее предшествующих моделей. Несмотря на схожий внешний вид с предыдущими моделями, телефоны Galaxy S24 имеют множество изменений и улучшений, что сделало их одной из лучших серий на рынке. Отчет также показывает, что самым популярным устройством стала модель Galaxy S24 Ultra, которая составляет 52% от общего объема продаж. Модели Base и Plus составили соответственно 27% и 21%.Продажи серии Galaxy S24 в целом растут, и Samsung увеличила планку поставок с 12 миллионов единиц до 13 миллионов. Глобальные продажи новейших флагманов Samsung превышают продажи устройств Galaxy S23 на 8%. Этот рост продаж также был заметен в различных регионах. В Западной Европе продажи серии Galaxy S24 выросли на 28%, в Южной Корее на 22% и в США на 14%.
Однако стоит отметить, что с момента дебюта серии Galaxy S24 прошло менее двух месяцев, поэтому пока рано делать окончательные выводы о ее успехе. Galaxy S24 Ultra уже побил рекорды продаж Galaxy S23, и Samsung обеспечил последний флагман множеством новых функций, включая Galaxy AI и улучшенные камеры.
В целом, Galaxy S24 представляет собой одно из наилучших предложений на рынке флагманских устройств с операционной системой Android.