Согласно последнему отчету от Counterpoint Research, серия Galaxy S24 от Samsung продается успешнее предшествующих моделей

Согласно последнему отчету от Counterpoint Research, серия Galaxy S24 от Samsung продается успешнее предшествующих моделей. Несмотря на схожий внешний вид с предыдущими моделями, телефоны Galaxy S24 имеют множество изменений и улучшений, что сделало их одной из лучших серий на рынке. Отчет также показывает, что самым популярным устройством стала модель Galaxy S24 Ultra, которая составляет 52% от общего объема продаж. Модели Base и Plus составили соответственно 27% и 21%. Продажи серии Galaxy S24 в целом растут, и Samsung увеличила планку поставок с 12 миллионов единиц до 13 миллионов. Глобальные продажи новейших флагманов Samsung превышают продажи устройств Galaxy S23 на 8%. Этот рост продаж также был заметен в различных регионах. В Западной Европе продажи серии Galaxy S24 выросли на 28%, в Южной Корее на 22% и в США на 14%.



Однако стоит отметить, что с момента дебюта серии Galaxy S24 прошло менее двух месяцев, поэтому пока рано делать окончательные выводы о ее успехе. Galaxy S24 Ultra уже побил рекорды продаж Galaxy S23, и Samsung обеспечил последний флагман множеством новых функций, включая Galaxy AI и улучшенные камеры.



В целом, Galaxy S24 представляет собой одно из наилучших предложений на рынке флагманских устройств с операционной системой Android.